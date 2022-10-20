في عيد ميلاد صفية العمري.. قصة إزالة شجرة كلفتها 20 ألف جنيه

تحتفل الفنانة صفية العمري، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ72، بعد أن قدمت مئات الأعمال الفنية، لكنها تعرضت لأزمات خلال مشواره الطويل، نعرض بعضها في التقرير التالي.

- شجرة كلفتها 20 ألف جنيه

وجدت الفنانة صفية العمري بعد عودتها من رحلة خارج مصر، أن الجنايني الخاص بها زرع شجرة، أخذت تنمو بسرعة حتي وصلت إلى شرفتها الخاصة، وحاولت التخلص منها لكنها لم تستطع حسب ما ذكرت لمجلة «الإذاعة والتلفزيون»، مشيرة إلى أنها تحملت تكاليف إزالة الشجرة وحدها، والتي تصل لـ20 ألف جنيه، لأنها اختارت هذا الجنايني السيئ للعمل في الحديقة.

- أزمة صفية العمري مع السيناريست فيصل ندا

حدثت أزمة بين صفية العمري والسيناريست فيصل ندا، بسبب ما لحق من أضرار أدبية نتيجة التغييرات التي تمت في قصة وسيناريو وحوار فيلم «نوارة والوحش»، التي باعها لها، الأمر الذي شوه العمل بصورة كاملة.

- شائعة واجهت صفية العمري

انتشرت شائعة لفترة طويلة على الفنانة صفية العمري، أنها أجرت عملية تجميل فاشلة أدت الى تشويه وجهها، لكنها نفت ذلك، مشيرة إلى أنها أصيبت بالعصب السابع وظلت لفترات طويلة تتعالج منه، وأدى ذلك إلى ارتخاء في عضلة العين وشلل في الجزء الأيسر من وجهها.

وقد أصُيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم «صاحب الإدارة بواب عمارة»، وقدمت مشهدا وهي مريضة وتضع «الشال» على وجهها؛ إذ جسدت شخصية امرأة مصابة بشلل وتجري على الجسر، فخرج الدور طبيعيا.