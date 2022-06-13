صفية العمري: لم أبتعد عن الفن.. وأرفض الأدوار التي لا تناسبني

كشفت الفنانة القديرة صفية العمري عن سبب ابتعادها الفترة الماضية عن المشاركة في الأعمال الفنية منذ آخر أعمالها السينمائية فيلم «فص ملح وداخ» الذي عُرض عام 2016.

صفية العمري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

وقالت صفية العمري خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي»: «أنا موجودة في الساحة الفنية ماغبتش عنها لحظة، ولن أغيب، لكني بغيب عن الأدوار التي لا تناسبني، لأني اتعودت على استايل معين، وأدوار معينة وشكل معين، لكن لما يبقى فيه حاجة أنا مش مقتنعة بيها أو مش حسّاها أو إني أقدر أقدم بيها حاجة جديدة أو فيها رسالة برفضها».

صفية العمري تعبّر عن سعادتها بتكريمها في بيروت

وجاء هذا اللقاء على هامش تكريمها في مهرجان الزمن الجميل في بيروت، وأعربت «العمري» عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، خصوصًا بسبب حبها الكبير للبنان، قائلة: «الجائزة طبعًا بتعني لي كتير جدًا لأن الجايزة مش مجرد جايزة بناخدها ونحطها في المكتبة جنب كل الجوائز، هنا فيها طعم مختلف وإحساس مختلف ومشاعر مختلفة، كلمة شكر حلوة جدًا في بيروت، وفي لبنان دي بتعني لي الأكثر».

إطلالة صفية العمري

أما فيما يتعلق بإطلالتها، فأوضحت أنها حرصت على ارتداء فستان باللون الأخضر ليكون قريبًا من شجرة الأرز التي تشتهر بها لبنان، قائلة: «لقيت إني بلبس أسود دايمًا، قلت أنا جاية بيروت لازم آخد قطعة من شجرة الأرز الخاصة ببيروت».

يُذكر أن «العمري» تغيب عن الأعمال الفنية منذ ما يقرب من 6 سنوات منذ أن قدمت الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية»، وفي نفس العام قدمت فيلم «فص ملح وداخ».