صفية العمري عن تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما: رسالة شكر عن مشواري الفني

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى غدًا الأربعاء، في مركز المنارة للمؤتمرات برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني مع تكريم بعض رموز الفن.

تكريم صفية العمري في مهرجان القاهرة للدراما

ومن المقرر تكريم صفية العمري، في المهرجان القاهرة للدراما، إذ وجهت الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونقابة المهن التمثيلية، لخطوتهما نحو تأسيس مهرجان متخصص للدراما المصرية، موضحة أن سبب اعتذارها عن التواجد ضمن لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، لتواجدها خارج البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت «العمري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «فوجئت بتكريمي في الدورة الأولى.. وسعدت به للغاية لأنه يُعد اعترافًا بمشواري الفني الطويل».

مصر بها رموز فنية كثيرة

وتابعت أن إدارة المهرجان تُقدم لكل المكرمين كلمة شكر على مشوارهم الفني بتكريمهم، وأن تخصيص «مهرجان للدراما» فكرة جيدة للغاية، لأن مصر بها رموز فنية كثيرة، وصاحبة تاريخ كبير، وأنّ هناك أسماءً عديدة قدمت أعمالاً فنية ستبقى خالدة في التاريخ».

وتمتلك صفية العمري، تاريخ درامي كبير وكان آخر أعمالها، مسلسل «ليالي الحلمية»، الجزء السادس.