صفية العمري: صلاح السعدني قيمة فنية كبيرة وتكريمه تأخر

أعربت الفنانة الكبيرة صفية العمري، عن سعادتها البالغة، بتكريم الفنان صلاح السعدني، من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، المقرر عقده غدًا، بمركز المنارة للمؤتمرات، برئاسة الفنان الدكتور يحيي الفخراني.

صفية العمري: مصر صاحبة تاريخ فني كبير

وقال «العمري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إدارة المهرجان تُقدم لكل المكرمين كلمة شكر على مشوارهم الفني بتكريمهم، متابعة: «أن يكون لنقابة المهن التمثيلة، مهرجانًا خاصًا بالدراما، فكرة جيدة للغاية، لأن مصر بها رموز فنية كثيرة، وصاحبة تاريخ فني كبير، كما أنّ هناك أسماءً عديدة قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ستبقي خالدة لسنوات طويلة».

وأضافت أنها سعيدة بتكريم صلاح السعدني، الذي وصفته بـ«عمدة الفن»، في الدورة الأولى من المهرجان، موضحة «هذه الخطوة جاءت متأخرة، إلا أنّها أفضل من ألا تأتي أبدًا، لأنه يستحق التكريم من مهرجانات كثيرة ومنذ سنواتٍ طوال، فهو قيمة فنية كبيرة لا تُعوض».

أشرف زكي يكشف عن أسماء المكرمين من مهرجان القاهرة للدراما

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في وقت سابق، عن أبرز أسماء المكرمين من مهرجان القاهرة للدراما، موضحا أن المهرجان سيشهد أكثر من فعالية، ومن ضمنها لحظة إنسانية تتسم بالوفاء، نكرم خلالها الفنان الكبير صلاح السعدني، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، بالإضافة إلى عدد من الأسماء سيجري الإعلان عنهم على الهواء مباشرة يوم الحفل.

مهرجان القاهرة للدراما

ويُقام حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 سبتمبر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، وينقل الحفل مباشرة عبر شاشة قناة «dmc»، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من صناع الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي.