أستاذ إعلام: «القاهرة الإخبارية» خطوة تعزز مكانة مصر محليا وإقليميا ودوليا

خطوة انتظرها خبراء الإعلام في مصر، لإنشاء قناة إخبارية تحجز مكانها بين القنوات الكبرى، حتى جاءت الفرصة بإنشاء قناة «القاهرة الإخبارية»، التي يعوّل عليها الجميع لحمل راية الإعلام المصري، وأن تكون منبرا ومنارة إخبارية مصرية.

الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي، وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أثنت على إنشاء قناة «القاهرة الإخبارية»، مؤكدة أنّها خطوة ممتازة في سبيل تعزيز مكانة مصر الإعلامية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية لـ«الوطن»، أنّ المحتوى الإخباري ما زال له الأفضلية في كل أشكال المنتجات الإعلامية، ويحقق أعلى نسب مشاهدة، نظرا لما تعكسه من القيم الواقعية والمصداقية للحدث، وهو ما أتمنى أن تحرص عليه القناة الجديدة بمراعاة القيم المهنية.

التنوع في المضمون

وأضافت يوسف، أنّ الموضوعية ووضع خريطة برامجية تراعي التنوع في المضامين المقدمة للخريطة المصرية، وأيضا مراعاة القوالب الجديدة في الإنتاج الإعلامي الحديث، من أهم عوامل نجاحها، وذلك من خلال استراتيجية واضحة للعمل تبتعد عن أخطاء التجارب السابقة، وتستفيد من التجارب الناجحة في القنوات الإخبارية التليفزيونية إقليميا ودوليا، حسب قولها.

وأشارت أستاذ الإعلام الدولي، إلى أهمية وجود شبكة مراسلين للقناة خارج حدود مصر على كفاءة مهنية عالية، يجيدون لغة هذه البلاد وينقلون قصصا إخبارية في مختلف المجالات بسرعة ودقة ومهنية.

كفاءات إعلامية

ورأت يوسف، أنّ الأسماء المطروحة للمذيعين «ممتازة»، وكلها كفاءات متميزة لها خبرة طويلة في العمل الإعلامي، كما أشادت بتنوع الأجيال المختلفة في هذه الاختبارات، ما يعطي نضجا وثقلا فكريا مميزا للقناة.

وأعربت أستاذ الإعلام الدولي، عن أمنياتها بأن تنجح القناة وتلبي المطلوب منها، بما يسمح بنقل الأحداث الداخلية بمصر بدقة وموضوعية، وتسمح باصطفاف وطني حقيقي، وتقديم صورة مصر الخارجية بشكل حقيقي، يعكس ملامح النجاح والإنجاز في الجمهورية الجديدة.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

ومن المقرر بثّ قناة القاهرة الإخبارية وترددها 11747V باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية تبث HD وSD، وجرت الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهم مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.