4 معلومات عن آية كفوري بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية

تستعد المذيعة آية كفوري، للظهور على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، بعد انضمامها إلى فريق عمل المذيعين بالقناة المرتقب إطلاقها في نوفمبر المقبل، بالتزامن مع موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

ومن المقرر بثّ قناة القاهرة الإخبارية وترددها 11747V باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية تبث HD وSD، وجرت الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهم مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

معلومات عن المذيعة آية لطفي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المذيعة آية لطفي، بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية.

- بدأت عملها كمراسلة في التليفزيون المصري عام 2009، ولمدة عامين.

- انتقلت لمجال التقديم، من خلال عدد من البرامج منها «غدًا تقول الصحافة»، و«نبض الوطن»، و«صباح القاهرة» و«مصر تنتخب الرئيس».

- بدأت تقديم النشرات الإخبارية من خلال النشرة الجوية بقطاع الأخبار عام 2015.

- شاركت في تقديم نشرة التاسعة الإخبارية بالقناة الأولى، إلى جانب عدد من التغطيات الإخبارية.