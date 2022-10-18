كرم جبر: الصحافة الورقية مهددة.. وعلينا إيجاد حلول غير تقليدية لحمايتها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ الفترة المقبلة ستشهد اختفاء الكثير من الوسائل الإعلامية التقليدية وظهور أخرى حديثة، ضاربا المثل بالإذاعة البريطانية التي بدأت اللجوء إلى الإنترنت.

مصير الصحافة الورقية

وتساءل جبر، خلال كلمته في المؤتمر العام الـ14 لاتحاد الصحفيين العرب، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشعار «حرية.. مهنية.. مسوؤلية»، عن مصير صحافتنا الورقية في الوطن العربي، قائلا إنّه يجب التعاون وإيجاد حلول حديثة وغير تقليدية، تتوافق مع المتغيرات الهائلة التي يشهدها العالم.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «نواجه وسائل الإعلام الحديثة، التي تحولت إلى ديناصورات تقتل بدم بارد»، معربا عن أمنياته بأن يخرج المؤتمر بقرارات تجابه التحديات والمشكلات والهموم.

وأعرب جبر، عن سعادته وتشرّفه برئاسة الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، لافتا إلى أمنياته بمد أواصر التعاون مع جامعة الدول العربية لتتكامل المنظومة.

صناعة محتوى جيد

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنّ المنصات الأجنبية تبث محتوى يتعارض الكثير منه مع قيّمنا وسلوكياتنا، متابعا: «دورنا صناعة محتوى جيد يتوافق عليه الجميع».