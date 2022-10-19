أخبار أسيوط.. إعلان الفائزين بالمشروعات الخضراء والمقبولين بوظائف شركة المياه

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث، ويعتبر الإعلان عن الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، ونتيجة المقبولين في الاختبارات التحريرية في وظيفة فني بشركة المياه، والإعلان عن شغل منصب مدير مديرية التموين، من أهم أخبار أسيوط اليوم.

نتيجة مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المشروعات الفائزة عن محافظة أسيوط في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتي شملت مشروع مجمع لتدوير المخلفات الصلبة، والمخلفات الزراعية ومشروع الحد من ظاهرة حرق عيدان الذرة والسحابة السوداء بمحافظة أسيوط، ومشروع البيوجاز «مستقبل مصر لحلول الطاقة» ومشروع إنتاج عسل نحل طبيعي وسلالات نحل تقاوم تغيرات المناخ «منحل كذا لون»، ومن المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» ومشروع زراعة الأشجار المثمرة في دور الرعاية من المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح، ومشروع باب أمل 3 من المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

إعلان نتيجة المقبولين في مسابقة شركة المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن المقبولين في مسابقة شركة المياة رقم «4» لوظيفة فني وذلك على موقع الشركة وصفحتها الرسمية على «الفيسبوك».

وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنه سيتم تلقي التظلمات علي المسابقة لمدة 6 أيام علي تبدء يوم السبت المقبل، وذلك بقطاع الموارد المائية مقابل دفع 200 جنيه رسوم التظلم.

فوز أستاذ بجامعة أسيوط بمسابقة عالمية

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط فوز الدكتور محمد عبد الرازق خضر الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة أسيوط على جائزة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال مشاركته في المسابقة العالمية «للإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» والتي عُقدت هذا العام في موضوع «الإعجاز التشريعي في الزكاة».

وأوضح الدكتور محمد عبدالرازق، الفائز بالمسابقة أنها تأتي ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة، حيث تؤدي هذه المسابقات دوراً مهماً في تشجيع الباحثين على القراءة والإطلاع وإثراء معارفهم المختلفة، مضيفاً أن البحوث المقدمة استهدفت الكشف عن أوجه الاعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في فريضة الزكاة.