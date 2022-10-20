أهالي البرلس بعد افتتاح مصنع الرمال السوداء: إعادة استغلال لثروة مهدرة

حالة من الفرحة سيطرت على أهالي محافظة كفرالشيخ، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس.

وأعرب العديد من أهالي المحافظة عن سعادتهم بهذا الحدث العظيم، والحلم الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، من خلال افتتاح مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء باعتباره أحد المشروعات الصناعية الجديدة.

ثروة مهدرة

وقال محمد محمود، أحد أهالي البرلس، إن مشروع الرمال السوداء من المشروعات المهمة على أرض محافظة كفر الشيخ، متابعاً: «البرلس كانت مهدور حقها خلال السنوات اللي فاتت، والرئيس السيسي أحياها من جديد بفضل الله، ثم بفضل المشروعات التنموية اللي اتنفذت علي أرض البرلس».

وأوضح محسن سليمان، أحد أهالي بلطيم، أن الرمال السوداء كانت ثروة مهدرة وكان يتم استغلالها استغلال خاطئ من قبل الأهالي، وذلك لعدم معرفتهم بأهمية هذه الرمال، مستطرداً: «الناس كانت بتسخدم الرمال السوداء استخداما خاطئا، يعني كانوا بيستخدموها في أعمال البناء وردم الترع والمصارف، والدولة استغلت الرمال الاستغلال الأمثل وهتروح لمكانها الصح».

وأضاف علي توفيق، أحد أهالي كفر الشيخ، أن زيارة الرئيس السيسي الثانية إلى محافظة كفر الشيخ في أقل من عام هو شرف وفخر كبير، بعد زيارته لجامعة كفر الشيخ في شهر ديسمبر الماضي، موضحا أن افتتاحه المشروعات القومية العظيمة تعود بالنفع علي أبناء المحافظة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

توفير فرص عمل

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن مشروع الرمال السوداء بالبرلس سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيُدر لمصر مليارات الجنيهات، وسيُحول منطقة شمال الدلتا وبالتحديد محافظة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، ما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.