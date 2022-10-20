قصة «مستريحة الإسكندرية» وشقيقتها.. نصبتا على الضحايا في 22 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية، حبس سيدتين شقيقتين متهمتين بالنصب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تقدم عدد من مواطني حي باب شرق ببلاغات ضدهما، يتهمونهما بجمع أموال منهم بلغت 22 مليون جنيه.

برزت قصة مستريحة الإسكندرية وشقيقتها واللتين عملتا على جمع أشخاص لتوظيفهم في تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، مقابل جمع أموال كرسوم من كل فرد منهم للوظيفة، دون رد أرباح عملهم.

جمعتا 22 مليون جنيه واختفتا

البداية حين لاقت الفكرة إعجاب الكثير من مواطني الإسكندرية، وبدأ كلا منهم بعرض الفكرة على معارفه ليدخل في تلك التجارة، واتفقت السيدتان مع الأشخاص المراد توظيفهم على دفع مبالغ رسومية للتوظيف، مقابل استرجاعها فيما بعد بنسبة أرباح كبيرة مقابل عملهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل، حيث يدفع كلا منهم مبلغا مقابل الحصول على أرباح مضاعفة بعد أيام قليلة.

شريكة مستريحة الإسكندرية لها معلومات جنائية

نتج عن ذلك جمع السيدتين لمبلغ وصل إلى 22 مليون جنيه، وبعدها توقفوا عن دفع إيصالات أرباح الرسوم واختفوا من المنطقة بالانتقال إلى مكان آخر، وبعد تحرير محاضر ضدهم أثبتت التحريات أن لإحدى السيدتين معلومات جنائية فتم تعقبها والوصول إليها.

القبض على المتهمتين

واعترفت إحدى السيدتين أثناء التحقيقات بارتكاب الواقعة، كما أدلت بمعلومات عن شريكتها إلى أن جرى القبض عليها، وقررت جهات التحقيق بالإسكندرية بحبس إحدى السيدات وشقيقتها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاحتيال لتلقي مبالغ بالملايين من مواطنين بغرض توظيفهم في تجارة المستلزمات الطبية وتجارة مستحضرات التجميل.