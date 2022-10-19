كشف تفاصيل ضبط شخص أشعل النار في صديقه.. «أخر الهزار حريق»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تعرض أحد الأشخاص للإصابة بحروق متفرقة بالجسم.

ضبط شخص أشعل النار في صديقه

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من أحد المستشفيات بوصول سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة المركز مصاب بحروق متفرقة بالجسم.

شاب يسكب النار على صديقه خلال وصلة مزاح

بالانتقال وسؤال المصاب قرر أنه حال تزويد المركبة، سكب عليه أحد أصدقائه الوقود وأشعل قداحة على سبيل المزاح معه فاشتعلت النيران به محدثة إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته قرر صحة ما جاء بأقوال المصاب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.