ضبط «حشيش وهيروين» بـ650 ألف جنيه مع 5 أشخاص في الغربية والبحيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة «حشيش وهيروين» بـ 650 ألف جنيه في الغربية والبحيرة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة على أوكار المخدرات في الغربية والبحيرة

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريتي أمن الغربية والبحيرة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم في «كفر الزيات ورشيد».

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبط رجال الشرطة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر الزيات وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 6600 كيلوجرام ومبالغ مالية وهاتف محمول.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم هيروين في رشيد

كما تمّ ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بالقرب من محل سكنهم في رشيد ودمنهور وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 6 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.