«القصير» يبحث مع الهيئة الإنجيلية تدشين مبادرة لزراعة 150 ألف فدان قمح بـ8 محافظات

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ لبحث آليات تدشين مبادرة الهيئة لدعم زراعة 150 ألف فدان من القمح في 8 محافظات.

وقال القصير، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح الذي يعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي.

وزير الزراعة يشيد بمبادرات الهيئة الإنجيلية

وأشاد القصير بالتعاون مع التحالف الوطني والهيئة الإنجيلية في كثير من المبادرات الزراعية وأيضًا زيادة الوعي لدى المجتمع المدني، مضيفًا أن الوزارة دائمًا ترحب بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لأنهم شركاء في التنمية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة توفر تقاوي القمح المعتمد لمساحة الـ150 ألف فدان «نحو 9000 طن»، وأيضًا المساعدة في تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال إدارات الإرشاد الزراعي في الـ8 المحافظات المستهدفة بالمبادرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الحقول الإرشادية والحملة القومية للقمح التي تنفَّذ في هذه المناطق.

وتابع: «كما أن الوزارة توفر أيضًا الميكنة الحديثة في إجراء العمليات الزراعية لحقول القمح بالمناطق المستهدفة بداية من الزراعة وحتى الحصاد».

كما عبر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن اعتزازه بهذا التعاون الوطني المخلص مع وزارة الزراعة، الذي يستهدف تحقيق التنمية الحقيقية بالمجتمع المصري.

تحقيق استراتيجيات الدولة الزراعية

وقال رئيس الإنجيلية، إن الهيئة تسعى بكل خبرتها للمساهمة في زراعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومنها المحاصيل الزيتية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية وشركات القطاع الخاص لتنفيذ نماذج زراعية متكاملة تساهم في تحقيق استراتيجيات الدولة للحد من الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة، إن الهيئة تتبع المنهج العلمي في نموذج دعم المزارعين من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعات المصرية للعمل على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير الدعم الفني من خلال الزيارات الميدانية الدورية للمزارعين، ولمتابعة تنفيذ التوصيات من خلال الاستشاريين. ما يساعد المزارعين على زيادة إنتاجيتهم ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين.

وضم الوفد الدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وماجد ممدوح المدير المالي بالهيئة الإنجيلية، وماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية في الصعيد، ويوحنا رومان المحاسب التنفيذي بالهيئة الإنجيلية.

وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على صياغة بروتوكول يجري توقيعه في وقت لاحق لتعظيم آليات التعاون المشترك.

اله‍يئة تولي اهتماما بالإنسان دون النظر للعقيدة

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري، ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة؛ فالإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع، كما أن الهيئة أحد أعضاء التحالف الوطني لجمعيات العمل الأهلي والتنموي،‏ الذي جرى إطلاقه في مارس 2022، ويضم في عضويته 24 جمعية ومؤسسة أهلية.