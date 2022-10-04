رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب بذكرى أكتوبر: نموذج فريد للشجاعة

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

أندريه زكي: انتصارات عظيمة حققتها قواتنا المسلحة الباسلة

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقية التهنئة: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى الانتصارات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة في حرب السادس أكتوبر المجيدة».

رئيس الطائفة الإنجيلية: أكتوبر ذكرى العزة والفخر في حياة المصريين

وأضاف «ندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام السلام والتقدم، وكل عام وأنتم بخير، السادس من أكتوبر هو ذكرى العزة والفخر في حياة المصريين، قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا فريدا لشجاعة وتفوق العسكرية المصرية أمام العالم أجمع».