التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم قافلة شاملة بسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات القافلة الشاملة بقرية «أولاد عليو» بمركز البلينا، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأول مرة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المحافظة، ومشاركة 24 مؤسسة وجمعية أهلية، والاتحاد العام للجمعيات.

المحافظ يتفقد القافلة الطبية

وتفقد محافظ سوهاج فعاليات القافلة التي ضمت تخصصات الطب البشري كافة، وقافلة للطب البيطري، بالإضافة إلى الندوات التوعوية حول التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وندوات للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لطالبات المرحلة الثانوية بالقرية، وكذلك قافلة زراعية لتوعية المزارعين بأحدث أساليب الزراعة، وندوات حول ظاهرة التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها، بالإضافة إلى التوعية بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التي تتعلق بحياة واستقرار المواطن، وتنمية مجتمعية، بما يتواكب مع جهود الدولة في مجال تطوير الخدمات والمرافق، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وصولًا إلى رؤية مصر 2030.

المساعدات التي تقدمها القافلة

كما شملت القافلة توزيع بعض المساعدات العينية منها «كراتين» مواد غذائية، وحلوى المولد النبوي، وشارك في القافلة مديريات «التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والزراعة، والشباب والرياضة، والصحة، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وممثلي المؤسسات والجمعيات المشاركة في التحالف».

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط فرحة كبيرة منهم بما تقدمه لهم من خدمات، وعبر الأهالي عن فرحتهم من خلال إطلاق الزغاريد، والهتاف «تحيا مصر».