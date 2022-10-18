توقعات بتراجع الطلب على الذهب 3% في 2022.. سعر الفائدة السبب

عانى الطلب التركي على الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب التضخم المفرط والانخفاض السريع اللاحق للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، بحسب بيانات منصة ريفنتيف.

وقال رئيس أبحاث المعادن الثمينة في Refinitiv Metals، ديباجيت ساها، إنه نظرًا لأن الاقتصاد التركي لا يزال يعاني، من المتوقع أن ينكمش الطلب على المجوهرات بنسبة 7% إلى 10% في النصف الثاني من العام.

أضاف في مذكرة بحثية: «في الغرب، لم يكن هناك أي تغيير تقريبًا في الطلب في أمريكا في الربع الثاني على أساس سنوي، بينما في أوروبا ، تقلص الطلب بنسبة 5% في الربع الثاني على أساس سنوي. ظل التضخم المرتفع المقترن بارتفاع سعر الذهب من العوامل الرئيسية للانكماش.»

وواصل رئيس أبحاث المعادن الثمينة في Refinitiv Metals: «ساهم العرض النقدي غير المسبوق لإنعاش الاقتصادات من الآثار اللاحقة للوباء في عامي 2020 و 2021 في ارتفاع التضخم. وقد تفاقم أكثر هذا العام حيث تجاوز التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة مستوى عتبة أهداف البنوك المركزية، ولاحظنا أول لمحة عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يوليو، ولكن من السابق لأوانه افتراض أن التضخم قد بلغ ذروته».

توقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي

وتابع قائلاً: «أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل سياسة التشديد النقدي حتى يعود التضخم إلى طبيعته. نظرًا لارتفاع الدولار الأمريكي وتحول العائد الحقيقي في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى إيجابي، فقد نرى الذهب يتماسك في نطاق يتراوح بين 1680 دولارًا و 1840 دولارًا أمريكيًا، وفي بعض الأحيان ينخفض إلى ما دون النطاق السفلي في النصف الثاني. سيوفر هذا دعمًا قويًا للأسواق المادية الرئيسية، لكن الطلب قد لا يتطابق مع العام الماضي. نحن نقدر أن الطلب على مدار العام بأكمله سيصل إلى حوالي 1765 طنًا، بانخفاض قدره 3% عن عام 2021».