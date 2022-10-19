بعد حادث معدية مطاي.. رؤساء المراكز يتفقدون المراسي النيلية في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز بتشديد الرقابة ومراجعة الحالة الفنية للمعديات العاملة على نهر النيل العامة والخاصة ومتابعة بعض الأفراد.

مراجعة اشتراطات الأمن بالمعديات النيلية

وأجرى أحمد راشد مهدى رئيس مركز سمالوط، يرافقه أحمد عمران المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة»، وعادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية بني خالد، جولة لمتابعة الحالة الفنية للمعديات النيلية، حيث تم التنبيه على جميع المعديات بغلق الأبواب ومراجعة اشتراطات الأمن والحماية المدنية والشروط الواردة للترخيص.

وتم المرور على المعديات الخاصة بالوحدة المحلية، والمعديات الخاصة بالأهالى الموجودة بنطاق الوحدة المحلية لقرية البيهو، وقال رئيس المركز إن ذلك يأتى حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وحفاظاً على أرواحهم.

سقوط سيارة ملاكي في نهر النيل

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة ولاء علي غانم 45 عاما ربة منزل، من المجري المائي لنهر النيل بعد غرقها في حادث سقوط سيارة ملاكي كان يقودها زوجها المصاب عبد الحميد محمود 51 عاما، كما جرى انتشال جثة الابنة نورهان عبد الحميد 12 عاما.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز مطاي، تتضمن سقوط سيارة ملاكي من أعلى سطح معدية في نهر النيل أمام قرية الشيخ حسن، ونتج عن ذلك مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج.

بالانتقال والفحص، تبين سقوط السيارة رقم «8941 ن ك ر»، ملاكي، كانت تعبر نهر النيل قادمة من البر الغربي ومتجهة إلى البر الشرقي في اتجاه قرية الشيخ حسن.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: ولاء علي غانم 45 عاما ربة منزل، وابنتها نورهان عبد الحميد 12 عاما، طالبة، ويقيمان بقرية أبوعزيز التابعة لمركز مطاي، فيما أصيب عبد الحميد محمود 51 عاما، قائد السيارة الملاكي، زوج الأولى، ووالد الثانية، وجرى نقله إلى مستشفي مطاي العام لتلقي العلاج.