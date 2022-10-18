تفاصيل مصرع سيدة وابنتها في حادث «معدية المنيا».. الأم كانت عائدة من المستشفى

أكد أهالي قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، أن السيدة التي لقيت مصرعها غرقا هي وابنتها في نهر النيل إثر سقوط سيارة ملاكي كانتا تستقلانها من أعلى معدية نيلية، كانت عائدة من المستشفى العام في مدينة مطاي، حيث كانت تعاني من مضاعفات صحية ومكثت داخل قسم العناية المركزة لفترة، وأثناء عودتها برفقة زوجها وابنتها بعد رحلة علاج دامت لأيام، سقطت سيارتهم في النيل.

سقوط سيارة ملاكي في نهر النيل بمطاي

وتوافد العشرات من أهالي قرية الشيخ حسن على موقع الحادث، وتحديدا أمام الضفة الغربية لنهر النيل، في انتظار انتشال جثتي الأم وابنتها بعد غرقهما في المجرى المائي إثر سقوط السيارة، فيما توجه عدد آخر من الأهالي إلى المستشفى العام بمدينة مطاي لمرافقة الزوج الذي تم نقله إلى قسم الاستقبال حيث أصيب في الحادث، وجرى إنقاذه قبل تعرضه للغرق.

مصرع أم وابنتها وإصابة الزوج

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن سقوط سيارة ملاكي من أعلى سطح معدية في نهر النيل أمام قرية الشيخ حسن، ونتج عن ذلك مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط السيارة رقم «8941 ن ك ر» ملاكي، وكانت تعبر نهر النيل قادمة من البر الغربي ومتجهة إلى البر الشرقي في اتجاه قرية الشيخ حسن.

أسماء ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع «ولاء علي غانم» 45 عاما، ربة منزل، وابنتها «نوهان عبد الحميد»، 12 عاما، طالبة، ويقيمان بقرية أبوعزيز التابعة لمركز مطاي، فيما أصيب «عبد الحميد محمود»، 51 عاما، قائد السيارة الملاكي، زوج الأولى ووالد الثانية، وتم نقله إلى مستشفى مطاي العام لتلقي العلاج.

وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثتي الضحيتين في المجرى المائي لنهر النيل، وتم انتشال السيارة الغارقة، فيما تتابع جهات البحث الجنائي ظروف وملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.