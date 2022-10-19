وفاة اللواء طارق نصر محافظ المنيا الأسبق عن عمر ناهز الـ66 عاما

توفي اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الأسبق، عن عمر ناهز الـ66 عاما، وهو من أبناء مركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ومن المقرر تشييع جنازته ظهر اليوم الأربعاء.

واللواء طارق نصر، شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، منها مفتش مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، ومدير أمن محافظة أسيوط، ثم الجيزة، ثم محافظا للمنيا في نهاية عام 2015 وحتى مطلع عام 2017.

اهتم بالقطاع الطبي في محافظة المنيا

وكان محافظ المنيا الأسبق، اتخذ العديد من القرارات المهمة خلال الفترة التي قضاها والتي استمرت لأكثر من عام، وكان يتسم بالحكمة والفطنة والحس الأمني، ويواصل عمله لساعات متأخرة من الليل، ويجري جولات ميدانية في الصباح الباكر، واهتم كثيرا بالقطاع الطبي وكان يتفقد المستشفيات والوحدت الصحية بالقرى بشكل مستمر لمتابعة انتظام العمل.

السيرة الذاتية للواء طارق نصر

والتحق طارق حسن حسانين نصر، وشهرته طارق نصر، بالعمل في قطاع الأمن الوطني في عام 1984 وحتى عام 2010، وتقلد خلال تلك الفترة عدة مناصب بقطاع الأمن الوطني، وعقب ثورة 25 يناير تم نقله للعمل كحكمدار بورسعيد، واستمر في ذلك المنصب ما يقرب من عامين، وبعد ذلك تمت ترقيته إبان ثورة 30 يونيو ليتولى منصب مساعد الوزير لمديرية أمن أسيوط، وتمكن خلال فترة عمله من القضاء على ما يقرب من 90% من البؤر الإرهابية بالمحافظة، والتي أحدثت حالة من القلق والارتباك بالشارع المصري بعد الإطاحة بحكم الإخوان.

ونعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، اللواء طارق نصر، المحافظ الأسبق، والذي وافته المنية، بعد مسيرة حافلة وطويلة في خدمة وطنه بإخلاص وتفانٍ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وقدم محافظ المنيا، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.