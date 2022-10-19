بالأسماء.. إصابة 3 في حادث سير بطريق مطروح الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة لمواطنين، منذ قليل، على الطريق الدولي الساحلي «مطروح- الإسكندرية»، عند علامة الكيلو 19، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث المرور اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم، مصابين حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وننشر حالات وأسماء المصابين وهم: «عبدالرحمن داوود عبدالرحمن» 16 سنة من مدينة مرسي مطروح، بتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، «بلال خالد محمد» 19 سنة من مطروح، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، «عوض عمر محمد»، 21 سنة من مطروح مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

استكمال الفحوصات الطبية

ويستكمل المصابون تلقي الخدمات الطبية اللازمة، داخل مستشفى مطروح العام، من خلال الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارىء، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة، حتى التماثل للشفاء.

مباحث المرور تفحص الحادث

وانتقلت مباحث إدارة مرور مطروح، ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابسات الحادث ورفع تقرير لجهات التحقيق، التي تولت التحقيق.