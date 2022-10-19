وليد توفيق يروج لأغنية جديدة: قريبا

روج الفنان وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لعمل فني جديد.

ونشر وليد توفيق صورة من كواليس التحضير للأغنيه داخل الاستوديو، وعلق عليها قائلا: «انتظرونا قريبا في عمل جديد مختلف ومتميز، مع الأحبة الفنان المبدع سليم سلامة والموزع الرائع مصطفى عبد الرضا.. وليد توفيق استديو أغنية جديدة قريبا».

وليد توفيق

وأعلن الفنان وليد توفيق، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل تباعا حتى لا يبتعد كثيرا عن جمهوره المصري والعربي؛ ومن بينها أغنيات تحمل اللهجة المصرية.

كما طرح وليد توفيق مؤخرا أغنية دكتور في الحب من كلمات جاد شويري وهيثم شعبان، وألحان نيكولاس شبلي، وتوزيع سليمان دميان وحققت الاغنية نجاح كبير واعلي نسبة مشاهدات عاليوتيوب ونالت اشادات جمهور وليد توفيق.