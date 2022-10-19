عضو «التنسيقية»: أطلقنا لقاءات جماهيرية للمشاركة بالحوار الوطني

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى بالفعل من التشكيل والأسس والقواعد، كما جرى تشكيل اللجان والمقررين والمقررين المساعدين: «كان مهم جدا أن حدث كبير زي ده يكون له شكل مؤسسي يليق بالانطلاق».

وأضاف «القط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الخطوة الثانية التي يعمل عليها القائمون على الحوار الوطني تتمثل في مشاركة كل المصريين بالحوار، وحتى يحدث ذلك، بدأ إطلاق لقاءات جماهيرية متعددة يشارك فيها طلاب الجامعات والهيئات المختلفة والقرى والنجوع المصرية.

القط: نسعى لتحقيق توجيه الرئيس السيسي

واستطرد: «كل تلك الندوات تهدف إلى أننا نتحدث مع الناس ونصل للرؤي والطلبات التي يطلبونها، وكيف يرون الحوار الوطني وآلية عمله؟ إذ نسعى وفق توجيه الرئيس السيسي بانطلاق الحوار لرسم المستقبل وبنائه».

حوار شامل في كل ما يخص المجتمع

وأوضح أن اللجان الفرعية المنبثقة من الحوار الوطني جرى تقسيمها إلى 3 محاور «اقتصادي وسياسي واجتماعي»، وكل محور يشمل مجموعة من اللجان المعززة للحوار الوطني، وذلك بهدف الوصول إلى حوار شامل في كل ما يخص المجتمع، وليس لنا سقف في الحوار سوى الدستور المصري.

وتابع: «توصيات الحوار الوطني ممكن تؤدي لتغيير بعض القوانين وكذا الإجراءات، ماعدا الدستور المصري، وذلك لأن الدستور هو رمز استقرار الدولة، ولا يوجد سقف للحوار».