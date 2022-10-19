الطريقة المحمدية الشاذلية تحيي ذكرى رحيل شيخها السابق نور عصام

قال الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم شيخ «المحمدية الشاذلية»، إن الطريقة ستبدأ من الجمعة المقبلة إحياء ذكرى رحيل ابن عمه الشيخ نور عصام الشاب الصوفي الذي نشأ في طاعة الله، ورحل في ريعان شبابه، وكان لديه آمال عريضة في نشر الفكر الصوفي الإسلامي المعتدل واستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر تراث جده الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، لكن الترتيب الإلهي اختار أن تصعد روحه إلى بارئها في حادث سير، عندما كان متجها إلى الجلوس مع الأيتام، إذ كان يكفلهم، ويزهد في شهوات الدنيا، وكان صاحب لسان عف وجه سمح وبشوش.

أماكن الاحتفال

أضاف شيخ «المحمدية الشاذلية» أن الراحل نور عصام ترك ذكرى عطرة في نفس كل مريدين الطريقة، وصعب مسئولية تولي مشيخة الطريقة على من يخلفه، مضيفا أن الاحتفال ممتد حتى نهاية شهر ربيع الأول وبداية ربيع الثاني، وسيكون في مسجد الطريقة بالدراسة، وباقي المقرات.

ويتضمن الحفل مجلس علم يحضره كبار مشايخ التصوف وكبار علماء الطريقة في مصر والعالم العربي، وهناك دعوات ستوجه لشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي والدكتور علي جمعة المفتي الأسبق شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والذي يعتبر بمثابة الأب الروحي للراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم، بجانب حضور عدد كبير من قراء القرآن الكريم والمنشدين والمداحين.

ويبدأ الاحتفال بعد صلاة الجمعة المقبلة، وكل جمعة في مقر مختلف من مقرات الطريقة.