رئيس «الأعلى للطرق الصوفية» يثني على ملف «الوطن»: على العالم معرفة صفات النبي

أثنى الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، بعدد «الوطن» الخاص بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قائلًا: «من المهم أن يعرف ويعلم العالم أجمع صفات النبي العدنان الذي كان عنوانه الرحمة والأخلاق الكريمة».

تعاملات الرسول مع أهل بيته وزوجاته

وأضاف «القصبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «من المهم أن تتأدب بأدب حضرة النبي صل الله عليه وسلم وأخلاقه»، مشيدًا بما تناوله ملف «الوطن» عن تعاملات الرسول مع أهل بيته وزوجاته وقوامته وأخلاقه الجميلة مع المشركين فهو أول من وضع وثيقة المدينة المنورة للمآخاة وأرسى مبادئ العدل والمساواة.

التمسك بأخلاق النبوة الحسنة

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة»، قائلًا: «ما أحوجنا للعودة لأخلاقنا الجميلة والتمسك بأخلاق النبوة الحسنة فلنا في رسول الله أسوة حسنة علينا أن نقتدي به في خلقه وعمله».