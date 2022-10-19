تفاصيل القبض على 7 هاربين من أحكام جنائية في 15 مايو

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة، بقسم 15 مايو، لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 7 هاربين من أحكام بالسجن في قضايا جنائية، وجرى تحرير محضر، وخضع المتهمون لجلسات أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، 15 يومًا، واستكمال الإجراءات القانونية.

بداية التفاصيل

ترجع بداية التفاصيل، عندما خرجت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو جنوب القاهرة، برئاسة المقدم أحمد الشاهد، لتفقد الحالة الأمنية بنطاق الدائرة، وضبط الخارجين عن القانون، ليتمكنوا من ضبط كلا من: «عيسى. ن. م. ح» المطلوب في القضية، التي تحمل 9854 لسنة 2019 جنايات أسيوط ، و«حمادة. ر. م» المطلوب في القضية التي حملت رقم 1679 لسنة 2020 جنايات البداري، و«محمود إ ع م» المطلوب في القضية 3812 لسنة 2020 جنايات 15 مايو، «ياسين ش م» المطلوب في القضية 36769 جنايات حلوان، و«سعيد م م»، المطلوب في القضية 3085 لسنة 2022 جنايات 15 مايو، كما تم إلقاء القبض على «إسلام. أ. م»، و«فؤاد. م. ف. ع» المتهمان المطلوبان في القضية 4252 لسنة 2022 جنح مايو (استئناف).

الرأي القانوني والعقوبة المتوقعة

وعن اتخاذ الاجراءات القانونية المتوقعة للمتهمين الهاربين والخارجين عن القانون، قال أحمد عزت المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الأشخاص الهاربين من الأحكام، يتساقطون كأوراق الشجر في فخ الأجهزة الأمنية.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528 تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، كما تتضمن المادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».