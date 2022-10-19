السيسي خلال تفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي: سنرصد كل من يضر بالآخرين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، إذ توجه بسؤال إلى المهندس القائم على المشروع: قائلا: «كيلو نيوجيرسي (الحائط الخرساني) بيكلفونا كام يا حسام؟»، فرد عليه «600 ألف جنيه»، فرد عليه الرئيس « يعني لو من هنا لحد السلوم هيكلفوني 600 مليون جنيه».

ووجه السيسي، حديثه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، «أنا النهاردة يا دكتور مصطفى، ماشي على طريق زي كدة فيه 3 حارات بالمستوى ده، هسيبهم وأخش على الأسفلت؟، ده واحد، رقم اتنين لو احنا هنعمل منظومة الـITS، هيسيطر على ده، واللي هيجي يمين هنحاسبه، واللي هيجي شمال، يعني اللي هياخد حاجة في الطريق تضر بالآخرين هنرصده».

وتابع الرئيس: «لو جيت قلت لي من ضمن الطريق وأنا بعمله هنحط الـ600 مليون جنيه في المنظومة دي بدل ده، مش عايزين الناس تتفاعل مع القانون؟، ولو عامل الطريق بشكل مريح ومخطط كويس، وعملت المنظومة بتاعتي، يبقى اللي ماشي سواء ملاكي أو غيره، هياخد حارة مش بتاعته، أنت بتتكلم على سرعات وحاجات كتير في قانون المرور المنظومة هتعملها، هيكلفني كام، أنت كده خدت الـ600 مليون جنيه، حطيت 400 من هنا، وحطيتهم في المنظومة».