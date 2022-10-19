السيسي يتفقد الكراكة البحرية «تحيا مصر».. تنتج 2500 طن رمال في الساعة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكراكة البحرية «تحيا مصر»، وذلك خلال جولته داخل مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

الطاقة الإنتاجية للكراكة تصل لـ2500 طن رمال في الساعة

من جهته، قال حسام هنداوي، مسؤول الصيانة للكراكة البحرية «تحيا مصر»، إنَّ الطاقة الإنتاجية للكراكة تصل لـ2500 طن رمال في الساعة، وتتواجد الكراكة ومصنع التركيز في بحيرة صناعية بطول 320 مترًا وعرض 220 مترًا وعمق 5 أمتار، ويتمّ سحب الرمال من موقع التنجيم إلى مصنع التركيز عن طريق خراطيم مرنة مثبتة على كوبري عائم.

مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، إذ يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلًا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة، إذ يعد مصنع الرمال السوداء إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تُعظّم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.