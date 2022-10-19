«برلمانية مستقبل وطن»: السيسي يواصل مسيرة التنمية بافتتاح مصنع الرمال السوداء

ثمّن المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية الأمين العام لحزب مستقبل وطن، افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في كفر الشيخ، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل المضي قدما في مسيرة البناء والتنمية بإرادة سياسية واعية، واستشراف حقيقي للمستقبل.

وأضاف في بيان رسمي، أنّ الدولة المصرية ما زالت تفيض على أبنائها بالخيرات، التي تبشر بدعم الصناعة والاستثمار وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وأنّ مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، يأتي كقيمة مضافة لمقدرات الدولة، في ظل سياق عالمي حافل بالتحديات الاقتصادية والسياسية.

مصنع الرمال السوداء حلم جديد يتحقق في الجمهورية الجديدة

وأوضح رشاد، أنّ مجمع مصانع الرمال السوداء يعد إنجاز جديد، يضاف إلى قائمة طويلة من المشروعات الوطنية العملاقة، وتحديدا على صعيد الصناعات الاستراتيجية المهمة، لافتا إلى أنّ تحقق الحلم الرئاسي بخصوص الرمال السوداء، يأتي تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ مشروع الرمال السوداء يبشر بإشراقة أمل جديدة ستغطي ربوع الدولة المصرية كافة، وتعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية فيها، وأن حضور الرئيس السيسي لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، هو بمثابة «تشريف» و«تكليف» للجهات الوطنية كافة، على الانطلاق في هذا المشروع، وتحقيق أقصى استفادة بما لدينا من موارد غنية.

استخدامات الرمال السوداء

وأعرب رشاد عن تفاؤله بالمردود الاقتصادي الهائل المتوقع، من استخراج المعادن الاقتصادية النفيسة، خاصة في ظل ما تملكه الرمال السوداء من خصائص تجعلها ركيزة أساسية لمجالات صناعية عديدة وبينها صناعة السيراميك، والخزف والدهانات، وهياكل الطائرات والسيارات، بخلاف الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة.

واختتم رشاد بتأكيده على أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما يضرب المثل في الاهتمام بثروات مصر الطبيعية، وكيفية تحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية وجاذبة للاسثمار، وأن ذلك يعكس وعي حقيقي بمقدرات الدولة المصرية، وإرادة وعزم لا يلين نحو الاستغلال الأمثل لتلك المقدرات بما يحقق مستهدفات الجمهورية الجديدة.