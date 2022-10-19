«غرفة الغربية»: مستعدون للمؤتمر الاقتصادي بمبادرات وحلول لدعم الصناعة

شاركت غرفة الغربية التجارية برئاسة الدكتور صلاح الكموني، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والقيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.

إزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة

صرح الدكتور صلاح أنور الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ان مشاركة الغرفة اجتماع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، يأتي تأكيد للدور التنموي الكبير الذي تقوم به الغرفة ومنتسبيها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية مجتمع المال والأعمال والقطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يأتي ضمن جهود الدولة للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاق فعالياته 23 أكتوبر الجاري، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر.

وقال «الكموني»، في تصريحات صحفية اليوم، إن من أهم مهام المجلس تتمثل في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية التي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، والعمل علي مساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية محليا وعالميا.

وذكر أن المجلس يعمل على إعداد خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط توفيق وتحديث إدارة المناطق، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة والعمل على ايجاد الحلول لها.

تنظيم ورش عمل في عدة قطاعات لتحقيق أهداف الدولة

وأوضح رئيس غرفة الغربية التجارية، أنه سيتم تنظيم ورش عمل في عدة قطاعات لتحقيق أهداف الدولة ضمن خطة عمل المجلس، مؤكداً انه سيتم العمل من خلال المجلس على تنمية الصناعات والحرف التي تتميز بها قرى ومدن المحافظة وتمتلك بها قيمة مضافة، وأن تتوسع هذه القرى في صناعاتها لتشمل القرى المجاورة لها من خلال العمل على إنشاء مراكز تأهيل وتسويق تتيح توسع هذه الصناعات وتضمن انتشارها.