«غرفة الغربية» تستقبل وفدا تنزانيا لبحث زيادة التبادل التجاري

اسقبل الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الغربية التجارية، وفد اقتصادي من تنزانيا برئاسة دوراسيما كالچاجا مدير المبيعات بالاتحاد التنزاني بمقر الغرفة بمحافظة الغربية، لبحث زيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار في البلدين.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا

وقال الكموني في بيان اليوم، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، شهد ارتفاعا ملموسا خلال عام 2021، إذ بلغ 51.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020، وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملموس، لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021، مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.

وأوضح أن أبرز السلع التي تستوردها تنزانيا هي التبغ، والشيكولاتة، والنشا، وصلصة المكرونة، وزيت الطعام، لافتا إلى أن دولة تنزانيا تستورد الكثير من السلع، وليس لديها معوقات كثيرة مثل باقى الدول الإفريقية.

زيادة التعاون المشترك

وأشار رئيس غرفة الغربية التجارية، إلى أهمية التنسيق مع الجانب التنزاني لتشجيع كل من الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية على بحث الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك وأهمية تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية.

وشهدت العلاقات بين مصر وتنزانيا تطورات إيجابية كبيرة في المجالات كل منذ عام 2014، بعد موقف تنزانيا الإيجابي والمساند لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

وحرصت تنزانيا، على المشاركة في حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2014، وأكدت على لسان وزير خارجيتها -آنذاك- بيرنارد بيمبي ضرورة عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي والتاريخي في أنشطة الاتحاد الأفريقي.