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الصين تسجل 208 إصابات محلية بـ«كورونا».. وكوريا الجنوبية: 33248 حالة

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 28856 حالة وفاة

كتب:

حسن رمضان
07:22 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
مسحة كورونا في الصين-صورة أرشيفية

مسحة كورونا في الصين-صورة أرشيفية

سجلت السلطات الصحية في الصين، 208 إصابات محلية العدوى بفيروس «كورونا» و42 حالة وافدة من الخارج، أمس الاثنين،  ليرتفع إجمالي الإصالات في البلاد إلى 256268 حالة

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الثلاثاء، في تقرير يومي، إن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة ناجمة عن الإصابا بفيروس «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية تسجل 6 حالات وفاة بفيروس «كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 33248 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 87 حالة وافدة من الخارج، و 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25164.695 حالة.

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس«كورونا» إلى 28856 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة  «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشسرتها باللغة الإنجليزية.

 

 

 

 

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بقلم حسن رمضان