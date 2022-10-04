الرئيس الأمريكي يعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا عدم اعتراف البيت الأبيض بضم روسيا الاتحادية لـ 4 أقاليم أوكرانية، بحسب خبر عاجل نقلته سكاي نيوز عربية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تقدم إلى أوكرانيا الفترة المقبلة، 625 مليون دولار كمساعدات أمنية تشمل أنظمة «هيمارس».

أمريكا أكبر داعم لأوكرانيا

وأعلنت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبقى أكبر داعم غربي لدولة أوكرانيا في حربها مع روسيا الاتحادية، إذ أعلن الكونجرس الأمريكي بعد بداية الحرب الموافقة على تقديم 40 مليار دولار كمساعدة إلى أوكرانيا.

تأثير الحرب على أسعار الطاقة في العالم

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2022، وسط فرض عقوبات غربية وأمريكية على روسيا ومنعها من الحصول على قطع غيار الأسلحة، فيما ردت الأخيرة بالضغط على الدول الأوروبية بقطع خط الغاز عنها، ما رفع أسعار الطاقة في العالم.