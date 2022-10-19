مصطفى كامل يجتمع مع عدد من الموسيقيين والمثقفين لبحث أزمة مطربي المهرجانات

بدأ منذ قليل اجتماع مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، مع أعضاء مجلس النقابة وعدد من المثقفين، ومن بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والناقد الفني طارق الشناوي والدكتور مصطفى الفقي وغيرهم، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة لمناقشة أزمة مطربي المهرجانات.

وقال مصطفى كامل، إنه لا يرجع في قراراته لأنه يأخذها بناء على دراسة كبيرة، معربا عن سعادته لتلبية الفنان أشرف زكي الدعوة لإقامة الاجتماع اليوم في مقر نقابة المهن التمثيلية.

طارق الشناوي: المهرجانات لها شعبية كبيرة

وقال طارق الشناوي الناقد الفني، خلال المؤتمر، إن المهرجانات لها شعبية كبيرة، وعلى المسؤولين الكشف عن أسباب انتشارها ونجاحها، مشيرا إلى أن عمرو دياب لا يزال موجودا حتى الآن لأنه يوظف الرأي الجماهيري بطريقته.