حالة الطقس في الإسكندرية غدا.. استمرار الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس بالإسكندرية غدا الخميس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة عن الأيام السابقة، وتصل درجة الحرارة غدا 26 درجة مئوية في تراجع جديد مقارنة بأيام النوة السابقة التي بدأت منذ السبت الماضي.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس في الإسكندرية غدا تشهد سقوط أمطار رعدية بنسبة 40% على أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا لطيفا في أول الليل مائل إلى البرودة في آخره.

حالة الطقس بالإسكندرية غدا الخميس

وأشارت هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادات لاستقبال أي ظواهر جوية تشهدها حالة الطقس في الإسكندرية غدا حيث من المتوقع ارتفاع الأمواج بنسبة 1 متر إلى 1.75 متر بالإضافة إلى رياح شمالية غربية نظرا لاستمرار النوة التي ضربت المحافظة منذ أيام .

وفي سياق متصل أشارت محافظة الإسكندرية إلى ضرورة مد يد المواطنين في المساعدة للتخلص من آثار مياه الأمطار بإطلاق حملة توعية تحت عنوان «بلدنا مسؤليتنا» لحث المواطنين على الإبلاغ عن وجود مشاكل بالشنائش الموجودة بالشوارع نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

خدمة عملاء لتلقى الشكاوى من شوارع الإسكندرية شتاءا

وكشفت المحافظة عن تخصيص رقم ساخن «175» متاح طوال الشتاء لتلقى شكاوى المواطنين و بلاغات عن الشنائش المسدودة، والإبلاغ عن تعطيل مياه الأمطار للمصالح العامة من خلال سد الشوارع لاستقبال حالة طقس الإسكندرية غدا.