إصابة الفنانة نادية شكري بكسر في القدم

أعلنت رشا سامي العدل، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرض والدتها الفنانة نادية شكري لكسر في القدم.

رشا سامي العدل تكشف تفاصيل إصابة والدتها

ونشرت رشا سامي صورة لقدم والدتها وعلقت عليها: «بقالي كتير مش ظاهرة على فيسبوك من كتر المشاكل اللي بتحصل ليا ولأهل بيتي وناس كتير كانت بتقول لي بطلي تنزلي حاجة على السوشيال ميديا وعين وحسد وكده ورغم كده الكوارث مستمرة فلو فيه عين أو حسد أنا على يقين إنه مش قصة سوشيال ميديا وإن كان ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى فأنا راضية وبحمد ربنا على كل شيء».

وأضافت رشا: «جه الوقت إني أرجع تاني لطبيعتي، ألف مليون سلامة عليكي يا أمي ربنا يديكي الصحة ويشفيكي ويعافيكي ويخليكي ليا يا غالية، بحبك يا روح قلبي وروحي وعمري كله».