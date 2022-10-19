حسن الرداد يطرح البرومو الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح (فيديو)

طرح الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح، المقرر طرحه في دور العرض 3 نوفمبر المقبل.

موعد طرح فيلم تحت تحديد السلاح

ونشر حسن الرداد، البرومو، وعلق عليه: «البرومو الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح 3 نوفمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

وشهد البرومو الرسمي وجود بعض اللقطات الكوميدية والرومانسية والمواقف الأكشن للفنان حسن الرداد بطل الفيلم.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

فيلم تحت تهديد السلاح من بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

والفيلم مستوحى من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.