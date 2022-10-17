3 نوفمبر.. طرح فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد

ينتظر عدد كبير فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد، المقرر طرحه يوم 3 نوفمبر المقبل، وذلك عقب ظهوره علي بوستر الفيلم ممسكًا سلاحًا، وهو من إخراج محمد حماقي، وتأليف أيمن بهجت قمر.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد

فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد، تدور أحداثه في إطار أكشن، إذ يبحث بطل الفيلم عن حبيبته السابقة للزوج منها، ولكن تحدث عدة مفاجآت خلال الاحداث تغير حياته.

ويشارك في بطولة «تحت تهديد السلاح» حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، وعمرو عبدالجليل، وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

حسن الرداد ينشر البوستر الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح

وحرص حسن الرداد لتروّيج لفيلمه الجديد، عن طريق نشره لبوستر العمل، منذ يومين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

آخر عمل سينمائي لـ حسن الرداد

جدير بالذكر أنَّ آخر عمل سينمائي لـ حسن الرداد كان فيلم «توأم روحي»، الذي عرض عام 2020، وكانت أحداثه تدور حول تدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية تجمع عمر وريم.