إيمي سمير غانم تستعد لمساندة حسن الرداد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

طلت إيمي سمير غانم على الجمهور بعد فترة طويلة من الغياب وذلك من خلال فيديو وصور جديدة على الإنستجرام مع زوجها حسن الرداد، وتصدرت إيمي محركات البحث بسبب قلة ظهورها وذلك حدث بالتزامن مع بعض الشائعات التي تفيد بأنها اعتزلت الفن بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ظهور حسن الرداد مع إيمي سمير غانم

ومن المقرر أن تحتفل إيمي خلال الأيام المقبلة، بالعرض الخاص لفيلم حسن الرداد «تحت تهديد السلاح»، والمقرر عرضه الأول في الإمارات، ومن المقرر أن يحضر جميع أبطال الفيلم للاحتفال بطرحه في السينمات مع الشعب الإماراتي.

ويُعد ذلك الظهور الثاني الرسمي لها في المناسبات العامة وذلك بعد ظهورها بحفل توزيع جوائز «جوي أوردر» التي أقيمت في السعودية والتي كرَّمت الثنائي سمير ودلال.

إيمي والأعمال الفنية

أما عن الأعمال الفنية لإيمي سمير غانم فهي حتى الآن لم يعلن عن جديدها بالنسبة للقادم سواء كان دراما أو سينما أو حتى مسرح، وذلك على عكس شقيقتها دنيا التي تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والغناء وآخرها المسرح بمسرحية «أنستونا»، المقرر أن تعرض لها خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن تنسق دنيا يوما مع شقيقتها إيمي لرؤيتها على خشبة المسرح في مسرحيتها الجديدة.

وكانت دنيا خلال الفترة الماضية، نشرت عددا كبيرا من الصور بصحبة شقيقتها إيمي ودعمها بسبب الأزمة النفسية التي تعرضت لها بعد وفاة سمير ودلال.

ويذكر أن فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن بينهم مى عمر.