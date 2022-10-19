اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الرمال السوداء دهب فوق الأرض»
كتب:
محمود البدوي
08:18 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ غدا في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الخميس 20 أكتوبر، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «السيسي» في افتتاح مصنع البرلس: القطاع الخاص مدعو للاستثمار في الثروة المعدنية
- الرمال السوداء.. «دهب فوق الأرض»
- المؤتمر الاقتصادي ينطلق «الأحد».. و«لجنة فنية» تفحص 300 مقترح لتقديمها للحكومة
- «عفو.. ودمج».. للحياة وجوه كثيرة
- حزب «الجيل» يعرض مطالبه من الحوار الوطني في ندوة «الوطن»
- بتوجيه رئاسي.. «التحالف الوطني» يطلق «ستر وعافية»
- «نقل النواب» توافق على إعادة تنظيم النقل النهري
- «القاهرة الإخبارية » حلم تأخر سنوات.. وشعارها «قمة الانتماء»
الصفحة الثانية:
- «اتحاد الصناعات»: مبادرة «ابدأ» تقلل فاتورة الاستيراد
- «الإسكان»: مضاعفة مساحة المعمور من 7 إلى 14% الهدف الأول لاستراتيجية التنمية العمرانية 2052
- «الصحة»: فحص 144 ألف طالب إعدادي ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سي
- «الكهرباء» تبحث مع الشركات البلجيكية الاستثمار في الطاقة
- «حياة كريمة»: تجهيز «مشغل» كامل لتدريب الفتيات على الخياطة
- «الصناعة»: إتاحة الأراضي للمستثمرين بسعر الترفيق
- وزارة المالية: 37.5 مليار جنيه دعم الصادرات في 3 سنوات
- «التضامن»: إعفاء 5.5 مليون طفل من المصروفات المدرسية
- «مؤيد اللامي» رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب.. و«رشوان» رئيسا فخريا
- الأهلي يجهز «تاو» لمواجهة أسوان والزمالك يتحرك دوليا في قضية «بوطيب»
الصفحة الثالثة:
- «الوطن» تواصل سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني»
- قيادات «الجيل»: نطالب بتعديل قانون الانتخابات.. وإعادة تشكيل لجنة شئون الأحزاب.. وألا يزيد «الحبس الاحتياطي» على 3 أشهر
الصفحة الرابعة:
- «الرمال السوداء».. «كنز البرلس» ينادي المصريين
- «السيسي» يطالب «القطاع الخاص» بالاستثمار في الثروة المعدنية: الطلب العالمي عليها كبير وحجم الاحتياطي يخليك تشتغل وأنت مستريح أوي
- نواب وسياسيون: الإرادة المصرية الصلبة وراء نجاح المشروع
الصفحة الخامسة:
رئيس «المواد النووية»: 6 مليارات جنيه عوائد «مشروعات البرلس»
- رئيس «المشروع»: له آثار بيئية إيجابية وزودنا المصانع بأحدث التقنيات العالمية
- مدير «الخدمة الوطنية»: أكبر الاحتياطات العالمية منها تتركز بـ 7 محافظات
- خبراء: الرئيس السيسي أعاد إحياء مكون تعديني مهدر في مصر منذ 90 عامًا
- اقتصاديون: كنز يدعم الاقتصاد.. والعوائد 2 مليار دولار سنويا
الصفحة السادسة:
- «الوطن» ترصد جهود لجنة العفو الرئاسي منذ تفعيل دورها.. وحكايات الدمج والتأهيل للمفرج عنهم
- «عفو.. ودمج».. للحياة وجوه كثيرة
- «الإرادة السياسية» سر نجاح «لجان العفو»
الصفحة السابعة
- مديرة وحدة البرامج بـ «الشباب المصري»: «اللجنة» تعمل بجد لخروج أكبر عدد من المحبوسين.. ونحتاج محو ثقافة الوصم للمفرج عنهم
- فرحة «المفرج عنهم بعد الدمج للمجتمعات»
- «مصطفى» عاد لوظيفته بمكانة أعلى: «مش هسمح لحد يؤذي بلدي أو يضرها بكلمة»
-«روفة»: «طلبي اتنفذ في نفس اليوم ووقفة الدولة جنبي شرف كبير ليا»
-«رضا»: «الرئيس بيحافظ على ولاد البلد وبيرجعلهم حقهم من أجل مستقبل أفضل»
- «عبد المؤمن»: خطاب السيسي طمأنني داخل الحبس.. والعاقل من يتعظ
الصفحة الثامنة والأخيرة
- خبراء: «القناة الإخبارية» حلم تأخر سنوات وشعار «هنا القاهرة» يعزز الانتماء
- كرم جبر: مهمتنا إيجاد منظومة إعلامية قوية تستطيع تحقيق النجاح
- شعار «وسط البلد للفنون المعاصرة»: العروض «ذكية» .. والجمهور «صديق للبيئة»
-«جرائد وتلغرافات ومراسيل»: هدايا «خديحة» من أيام الخديوي إسماعيل