اتحاد المستثمرين عن ملف «الوطن»: يكشف أهمية الاستثمار في دفع النمو بمصر

أشاد محرم هلال المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المستثمرين، بملف «الوطن» بعنوان «الاستثمار في مصر طريقه أخضر»، موكداً أن الملف أوضح أهمية الاستثمار في مصر، باعتباره قاطرة النمو في الفترة المقبلة.

ونشرت «الوطن» في عدد اليوم الأربعاء، ملف بعنوان «الاستثمار في مصر طريقه أخضر»، يوضح القدرات والموارد التي تتمتع بها مصر، والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي على حد سواء.

الاستثمار الأجنبي السبيل لزيادة موارد النقد

وأكد هلال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، أصبح الطريق والسبيل الوحيد لزيادة الموارد من النقد الأجنبي، في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تسببت فيها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا منذ الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

وأضاف أن التجربة أثبتت أن حلول الأزمة العالمية الاقتصادية، ما تزال في أيدينا، بضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي من شأنها دفع معدلات النمو الاقتصادية، وخلق آلاف من فرص العمل، ودفع المنتجات المصنعة بالأسواق المحلية، ما يزيد من قوى العرض مقابل الطلب، وبالتالي تنخفض الأسعار.

المؤتمر الاقتصادي فرصة يجب استغلالها

وأشار «هلال» إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الحكومة الأسبوع المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد فرصة جيدة يجب على الجميع استثمارها، سواء الحكومة أو القطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين ورجال الصناعة.