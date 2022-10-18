قصواء الخلالي تبرز ملف «الوطن»: الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر
كتب:
شريف سليمان
09:47 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الإعلامية قصواء الخلالي
استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم، من برنامجها «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، عدد الوطن الصادر الأربعاء 19 أكتوبر 2022.
الصفحة الأولى:
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- انعقاد دائم لـ«أمناء الحوار الوطني».. و«الكشكي»: نناقش 20 قضية
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الصفحة الثانية
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- رئيس «المواد النووية»: ثروة اقتصادية هائلة لمصر.. ومحافظ كفر الشيخ: المحافظة شريك أساسي
الصفحة الثالثة
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