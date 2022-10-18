قصواء الخلالي تبرز ملف «الوطن»: الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم، من برنامجها «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، عدد الوطن الصادر الأربعاء 19 أكتوبر 2022.

الصفحة الأولى:

- السيسي: حريصون على إقامة شراكة متوازنة مع المستثمرين لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة

- «النواب» يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

- انعقاد دائم لـ«أمناء الحوار الوطني».. و«الكشكي»: نناقش 20 قضية

- الرمال السوداء.. كنز جديد

الصفحة الثانية

- «التضامن»: برامج توعوية مجانية للوقاية من الإدمان بالمناطق المطورة

- «حياة كريمة»: تطوير 4 مراكز شباب في قرى مركز «صدفا» بأسيوط

- أداء قوي للجمهورية الجديدة في قطاعات التنمية

- «الآثار» تبحث إحياء سياحة الجذور والترويج لمقاصد مصر

- «الهجرة»: تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر المصرية في الخارج

- وزير «الإسكان»: سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز «سكن لكل المصريين 3»

- أضخم مشروع في البرلس: يوفر مواد خام تدخل في 49 صناعة استراتيجية ويوفر الآلاف من فرص العمل

- رئيس «المواد النووية»: ثروة اقتصادية هائلة لمصر.. ومحافظ كفر الشيخ: المحافظة شريك أساسي

الصفحة الثالثة

- «القوى العاملة»: أنفقنا تريليوني جنيه للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

- «الإنتاج الحربي وابدأ» تبحثان إنتاج السليكون المعدني

- «الداخلية» تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

- «الري»: نعمل على تنمية خزان الحجر الرملي النوبي

- «مدبولي»: تكليفات رئاسية بدعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات

- «الصحفيين الأجانب» يبدأ مؤتمره وينتخب أمانته العامة اليوم

- القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة الأولى من طراز «ميكو إيه 200»