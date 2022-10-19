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«هذا الصباح» يشيد بملفي «الوطن» عن الاستثمار و«القاهرة الإخبارية»

كتب:

هاجر عمر
10:13 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
ملف «الوطن» الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر

ملف «الوطن» الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر

بدأ برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «extra news»، فقرته عن قراءة الصحف بالإشادة بملف الوطن بعنوان «ترقب لإطلاق قناة القاهرة الإخبارية.. وإعلاميون عرب: ستغير معادلة الإعلام العربي خلال فترة قصيرة».

إطلاق قناة القاهرة الإخبارية

ورصدت جريدة «الوطن» في الملف، الاحتفاء البالغ في الأوساط الإعلامية بمختلف الدول العربية الشقيقة والصديقة بالقناة الإخبارية الجديدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسط آمال كبيرة باستعادة الإعلام المصري دوره العربي القدير والفاعل، لمواجهة تحديات الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح، بملف «الوطن» الذي جاء بعنوان «الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر»، الذي رصدت به الجريدة الاستثمارات المتدفقة على مصر خلال السنوات الأخيرة، التي تعد شهادة دولية على جاذبية بيئتها الاستثمارية. 

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