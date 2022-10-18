قصواء الخلالي تشيد بـ«الوطن»: تخطيط بديع وإخراج مميز وملفات مختلفة

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجها «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، بجريدة «الوطن»، موضحةً: «التخطيط بديع والإخراج مختلف ومميز».

وأضافت: «في عدد الوطن تجد أكثر من ملف، والصحفيون هناك يعملون في ملفات مختلفة، مثل الحوار الوطني، وتحولت الوطن إلى منصة لمتابعة الحوار الوطني».

عدد صحيفة الوطن غدا

وفي عدد الغد من صحيفة الوطن تقرأ في الصفحة الأولى:

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- جومانا هاشم: خطوة لتأكيد ريادة الإعلام المصري العريق

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- قيادات «التجمع»: نطالب بتعزيز الحريات وزيادة المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي

- الاستثمار ركيزة الاقتصاد والتنمية

- «الإصلاح» سر الصمود واستثمارات محلية وأجنبية تدفع الإنتاج

الصفحة الثانية:

- «التضامن»: برامج توعوية مجانية للوقاية من الإدمان بالمناطق المطورة

- «حياة كريمة»: تطوير 4 مراكز شباب في قرى مركز «صدفا» بأسيوط

- أداء قوي للجمهورية الجديدة في قطاعات التنمية

- «الآثار» تبحث إحياء سياحة الجذور والترويج لمقاصد مصر

- «الهجرة»: تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر المصرية في الخارج

- وزير «الإسكان»: سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز «سكن لكل المصريين 3»

الصفحة الثالثة:

- «القوى العاملة»: أنفقنا تريليوني جنيه للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

- «الإنتاج الحربي وابدأ» تبحثان إنتاج السليكون المعدني

- «الداخلية» تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

- «الري»: نعمل على تنمية خزان الحجر الرملي النوبي

- «مدبولي»: تكليفات رئاسية بدعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات

- «الصحفيين الأجانب» يبدأ مؤتمره وينتخب أمانته العامة اليوم

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- «التخطيط»: مصر نجحت في الحد من الفقر متعدد الأبعاد

- «الصحة»: التوسع في تشغيل «عيادات التأمين المسائية»

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