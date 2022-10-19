محافظ كفر الشيخ: توفير 5 آلاف فرصة عمل بمصنع الرمال السوداء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات المحظوظة التي أولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً بإنشاء مشروعات قومية ذات قيمة اقتصادية كبرى، منها الرمال السوداء، ومزرعة غليون، وشركة الكهرباء بالبرلس، وتطهير وتكريك بحيرة البرلس الممتدة على مساحة 106 فدان.

مشروع مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ حلم للمصريين

وأضاف المحافظ، في بيان له، إن مشروع مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ حلم للمصريين وحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً أن المشروع بدأ من 3 سنوات لكن أبحاثه موجودة منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولم تكُن هناك إرادة سياسية لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مشروع الرمال السوداء سيُعظم الدخل القومي للدولة لمصرية، لأنه عندنا مسئولية قومية تتحقق في الجمهورية الجديدة، ومساحة هذا المشروع تحتوي على 6 مصانع ثقيلة ونادر متجاورة، وكل مصنع متخصص في إنتاج خام من المواد التي ينتجها، بالإضافة لعوامة تم تصنيعها مخصصة لنقل الرمال من الشاطئ للمصانع لإنتاج 6 معادن التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة والنادر وبعضها مواد نووية وتتعامل هيئة الطاقة النووية في هذا الشأن.

الإرادة السياسية هي من حولت حلم الرمال السوداء إلى حقيقة

وأشار المحافظ، إلى أن الإرادة السياسية هي من حولت حلم استغلال الرمال السوداء إلى حقيقة وهذا المشروع يوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لأهالي المحافظة بنسبة تزيد عن 85% من نسبة العمالة التي يتم تشغيلها، مما يوفر عمل لخريجي جامعة كفر الشيخ من المهندسين، بالإضافة إلى التعليم الفني فتم إنشاء قسم للتعدين لتشغيل خريجي تلك العمالة به، منوهاً أن المشروع سيُحقق زخما اقتصاديا يعود على الاقتصاد، وسيُشارك في صناعة مواد كان يتم استيرادها من الخارج، والمشروع ضخم ويعتبر بترول جديد للدولة.