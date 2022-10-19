إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغربية.. اختلت عجلة القيادة

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة، إثر انقلاب سيارة داخل الأراضي الزراعية على الطريق الدائري «بسيون - دسوق» وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة داخل الأراضي الزراعية، وإصابة 5 أشخاص من مستقليها، وجرى نقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إنقلاب سيارة داخل الأراضي الزراعية على الطريق الدائري «بسيون - دسوق»، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وطلب الفحص الفني لإعداد تقرير بشأنها.