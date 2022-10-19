«نواب» وسياسيون: الإرادة المصرية الصلبة وراء نجاح مشروع الرمال السوداء

أشاد نواب وسياسيون بمشروع الرمال السوداء، وقالوا إن مصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، إذ كشف آخر مسح جوى أجرته هيئة المواد النووية المصرية، عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعاً على السواحل الشمالية، تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءاً من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلومتر.

«هند»: التكنولوجيا أحيت الفكرة

وقالت النائبة هند رشاد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن صناعة الرمال السوداء جديدة على السوق المصرية، وكانت حلماً على مدار عقود، حتى تم توفير التكنولوجيا للقيام بتلك الصناعة، وبدأ الاعتماد على تلك الرمال التى تترسب عند مصبات الأنهار، وحيث تتكون مع الوقت معادن رملية وصخرية على الشواطئ.

ولفتت إلى أنه كانت هناك صعوبة فى تنفيذ المشروع، الذى يحتاج إلى أبعاد خاصة فى المياه لم تكن متوفرة، فتم تجميع المصنع بطريقة مبتكرة فى حوض جاف وبعد الانتهاء من إنشائه تم فتح الحاجة بين البحيرة والحوض وتعويم المصنع.

كما احتاج المصنع إلى كراكة بمواصفات خاصة، فتم التوجيه بشراء الكراكة «تحيا مصر»، التى تم تصنيعها فى هولندا، وهى أول كراكة فى العالم صديقة للبيئة، تعمل بالكهرباء بدلاً من الديزل بطاقة إنتاجية 2500 متر فى الساعة، مشددة على أن المشروع يحمل فى تفاصيله إنجازات أخرى، لم تكن تتحقق لولا وجود إرادة مصرية.

وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

«سعيد»: الأحلام تحولت إلى واقع

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تمتلك كنوزاً ضخمة من الثروات المعدنية، ومن أهم هذه الكنوز الرمال السوداء، التى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه الرئاسة على منع استخدام الرمال السوداء فى البناء، وتجريم سرقتها باعتبارها عملاً جنائياً، وأمر باستغلالها بالطريقة الصحيحة.

وأضاف أن المشروع واحد من أهم المشروعات القومية فى مصر التى كانت مجرد أحلام دامت على مدار العقود الماضية، وتحولت إلى واقع ملموس على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد البدء فى عمليات الفصل والتكريك للرمال التى ستدر دخلاً على مصر يعادل ثلث دخل قناة السويس.

ومن هنا تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

وقال النائب فرج فتحى فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تضيف إلى قائمة إنجازاتها إنجازاً جديداً، بافتتاح مصنع الرمال السوداء بـ«البرلس»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة.

وأكد «فرج» أن هذا المشروع العظيم سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.