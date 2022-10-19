مصرع رضيع غرقا داخل ترعة كوبري أبو عصر في البحيرة

لقي طفل رضيع مصرعه غرقاً، إثر سقوطه في ترعة كوبري أبو عصر التابعة لمركز إدكو في البحيرة، وجرى انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق طفل

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث غرق طفل في ترعة كوبري أبو عصر التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتشال جثة الطفل

جرى انتشال جثة الطفل، وبالفحص تبين وفاة صلاح مختار منصور عبدالحميد، عام وثلاثة أشهر، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.