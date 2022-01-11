مصرع طفل غرقا في ترعة «منشيت ميت» بمحافظة البحيرة

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة أمام منزله بقرية منشيت ميت التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق الطفل

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر غرقه إسفكسيا بترعة أمام منزله بقرية منشيت ميت التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة محمد عادل علي عبد الواحد «عامين»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الدلنجات المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم في أبوالمطامير

كان مستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة قد استقبل جثة شخص و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات صباح اليوم، جراء وقوع حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية بقرية الهجان وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي وعمل الاسعافات الأولية للمصابين.

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد صالح عبد الرازق 24 سنة مقيم العشر تلاف بأبوالمطامير، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى والقدم اليسرى، أحمد حسين عبد الهادي 30 سنة أبو المطامير مصاب باشتباه كسر بالفقرات، فيما لقي صالح عبد الرازق توفيق 52 سنة مقيم العشر تلاف أبو المطامير مصرعه، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.