الثاني خلال 24 ساعة.. مصرع طفل غرقا في البحيرة

لقى طفل مصرعه غرقاً في قرية «عمر مكرم»، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، حيث تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

غرق طفل في ترعة بمركز بدر

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة بدر، يفيد استقبال مستشفى بدر الطفل «عبد الرحمن باسم محمد»، 12 سنة، جثة هامدة، وتبين أنه لقي مصرعه بأسفكسيا الغرق، في إحدى الترع بقرية «عمر مكرم»، بدائرة المركز.

حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى

وعلى الفور، توجهت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

مصرع شاب غرقاً في بحر إدكو

ويُعد غريق ترعة «عمر مكرم» بمركز بدر، ثاني شخص يلقى مصرعه غرقاً في محافظة البحيرة، اليوم السبت، حيث سبق وشهد مركز إدكو مصرع شاب غرقاً في بحر ادكو، وتم حفط الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.

إخطار الجهات الأمنية بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز إدكو، يفيد استقبال مستشفى إدكو جثة شاب يُدعى «أحمد رمضان عبد السلام»، 24 سنة، إثر تعرضه للغرف داخل بحر إدكو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.