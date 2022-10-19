رئيس الإنجيلية يشهد رسامة القس يوثام جمال للمركز الروحي للتدريب والدراسات

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، في حفل رسامة القس يوثام جمال، بالمركز الروحي للتدريب والدراسات.

بحضور عدد من أعضاء الإنجيلية

كما شارك في برنامج الاحتفال، القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة، سنودس النيل الإنجيلي، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والدكتورة سارة كيم، مدير المركز الروحي للتدريب والدراسات، والدكتور القس أسامة ناروز، راعي الكنيسة الإنجيلية بالشروق، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ هاني صبحي، نائب رئيس مجلس التربية، والشيخ مجدي وديع، عضو اللجنة التنفيذية بمجمع القاهرة الإنجيلي.

وخلال خطاب الرسامة، قال رئيس الإنجيلية: «أتقدم بخالص التهنئة للقس يوثام جمال، ونصلي من أجل خدمة مباركة لكلمة الله والكنيسة».

أندريه زكي: الانضباط والالتزام القوام الرئيسي للراعي الحقيقي

وأضاف رئيس الإنجيلية: «الانضباط والالتزام هما القوام الرئيسي للراعي الحقيقي، والروحانية والتقوى الشخصية تصنعان الخادم المؤثر والقادر على خدمة كلمة الله».